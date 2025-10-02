Обсуждены вопросы сотрудничества Туркменистана с ЮНИСЕФ

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Джалпой Ратна.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в контексте осуществления новой программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2026-2030 годы. Данный документ был утвержден Исполнительным советом ЮНИСЕФ 3 сентября текущего года в ходе регулярных сессий исполнительных советов ведущих агентств ООН в Нью-Йорке.

Стороны обменялись мнениями касательно продвижения взаимодействия между правительством Туркменистана и ЮНИСЕФ в рамках данной программы с учетом основных направлений, а именно раннее развитие детей, инклюзивность и приобщение к обществу, климатическая повестка и вовлечение молодежи. В ходе встречи были также обсуждены вопросы, связанные с участием представительной делегации ЮНИСЕФ в Международном форуме мира и доверия, намеченном к проведению в Ашхабаде в декабре текущего года.

Кроме этого, стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления правовых основ сотрудничества.

