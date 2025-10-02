Состоялось заседание Межправительственной туркменско-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству

В Ашхабаде состоялось шестое очередное заседание Межправительственной туркменско-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству, в котором приняли участие руководители и представители ряда государственных структур и деловых кругов двух стран.

Заседание проходило под руководством сопредседателей комиссии – министра финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулова и заместителя государственного секретаря по вопросам развития восточных отношений Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Адама Штифтера.

На повестку дня очередного заседания был вынесен широкий круг политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных вопросов межгосударственных отношений, в том числе определение новых перспективных направлений партнерства. Стороны отметили важную роль Межправительственной туркменско-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству и проанализировали ход реализации решений предыдущего заседания.

В ходе нынешнего заседания комиссии был обсужден широкий спектр традиционных направлений, включая сельское хозяйство и пищевую промышленность, управление водными ресурсами и охрану окружающей среды, здравоохранение и медицинскую промышленность. В продолжение встречи состоялся обмен мнениями по вопросам развития взаимодействия в области науки и образования, культуры, спорта и туризма.

Участники консультаций особо подчеркнули важность скорейшего подписания соглашения между правительствами о поощрении и взаимной защите инвестиций. Этот документ позволит расширить взаимодействие экономических структур двух стран и создать правовую основу для притока венгерских инвестиций в Туркменистан.

Сделав акцент на необходимости регулярного проведения двусторонних встреч, консультаций и переговоров, участники встречи выразили уверенность, что новые договоренности, достигнутые в ходе нынешнего заседания, будут способствовать дальнейшему упрочению конструктивного диалога в интересах двух стран.

По итогам встречи был подписан протокол шестого заседания. Стороны договорились провести седьмое заседание комиссии в Будапеште.

