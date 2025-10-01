В туркменском посольстве в Москве прошел брифинг

В Посольстве Туркменистана в Российской Федерации состоялся брифинг, посвященный знаменательным датам – 34-й годовщине независимости Туркменистана, 30-летию постоянного нейтралитета страны, а также итогам недавнего заседания Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана. Встреча в посольстве собрала корреспондентов московских СМИ, представителей туркменской диаспоры российской столицы, а также туркменских студентов, обучающиеся в вузах РФ.

Гостям посольства была предоставлена информация о достижениях Туркменистана за годы независимого развития, о важных событиях в социально-политической и международной жизни страны. Кроме того, собравшиеся были проинформированы об итогах состоявшегося недавно в Ашхабаде заседания Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана – высшего представительного органа власти. Особый акцент был сделан на значимости принятого Конституционного Закона «О правовых основах политики мира и доверия нейтрального Туркменистана».

Внимание участников встречи было обращено на особую символичность 2025 года в контексте знаменательных событий – 30-летия со дня обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета и 80-летия образования Организации Объединенных Наций. Кроме того, гостям посольства была представлена информация о планах проведения в декабре текущего года в Ашхабаде форума, посвященного Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Информационную насыщенность вечера дополнили красочная фотоэкспозиция и показ видеоролика по тематике брифинга. На отдельных стендах были представлены книги президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и труды национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

