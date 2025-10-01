В Ашхабаде прошла конференция «Международное сотрудничество: гарантия укрепления мира и устойчивого развития»

В Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась конференция «Международное сотрудничество: гарантия укрепления мира и устойчивого развития».

В конференции приняли участие заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов, руководители и сотрудники внешнеполитического ведомства страны, главы и представители дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, профессорско-преподавательский состав и студенты института, а также представители отечественных СМИ.

В выступлениях участников отмечалось, что в условиях современных вызовов и угроз Туркменистан последовательно продвигает внешнеполитический курс, основанный на тесном взаимодействии с ООН и укреплении ее центральной роли в мировых делах. Особое внимание было уделено вопросам реализации «Пакта будущего», при этом подчеркивалось, что приоритетные позиции Туркменистана, представленные на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, полностью созвучны его принципам и целям.

Выступавшие подчеркивали, что инициативы президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, представленные на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, формируют современную повестку глобального и регионального взаимодействия. Их реализация направлена на укрепление мира и стабильности, развитие устойчивого транспорта и энергетики, продвижение цифровой интеграции, защиту экологии и рациональное использование природных ресурсов, а также противодействие изменению климата.

Участники мероприятия единодушно выразили поддержку внешнеполитическому курсу Туркменистана, основанному на принципах постоянного нейтралитета, мира и доверия, и подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству для достижения общих целей международного сообщества.

