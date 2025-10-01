Туркменистан принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ

В Минске состоялось очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. В работе заседания приняли участие главы правительств Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан. Туркменистан на встрече представлял заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамурад Гельдымурадов.

Повестка дня встречи включала 15 вопросов. В узком формате главы правительств обменялись мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в СНГ, обсудили и утвердили стратегию научно-технологического развития Содружества Независимых Государств на 2026–2035 годы. Стратегия нацелена на укрепление научно-технологического суверенитета, обеспечение устойчивого социально-экономического развития, повышение благосостояния населения и конкурентоспособности национальных экономик государств – участников Содружества.

Участники заседания также рассмотрели проект стратегии цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств – участников Содружества. Основанием для разработки стратегии явилась общая заинтересованность государств – участников СНГ в дальнейшей цифровизации транспортного комплекса, оптимизации логистических процессов, сокращении затрат, повышении скорости и прозрачности перевозок, а также обеспечении экологической устойчивости.

Кроме того, на заседании Совета глав правительств утвержден план мероприятий по реализации второго этапа стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. В ходе заседания был подписан план мероприятий по подготовке и проведению в 2026 году в СНГ Года охраны здоровья.

Участники заседания рассмотрели большой блок вопросов, касающихся различных аспектов деятельности Содружества. Планируется, что следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств состоится в первом полугодии 2026 года в Туркменистане.

© TURKMENISTAN.RU, 2025