Туркменистан принимает участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой принимает участие в работе Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию (MONDIACULT-2025), проходящей в Барселоне.

Основная цель конференции – выработать стратегические направления развития культурной политики на ближайшие десятилетия и интегрировать культуру в глобальную повестку в качестве одного из ключевых факторов устойчивого развития. Всемирная конференция проводится один раз в четыре года и является ведущей глобальной платформой для диалога и сотрудничества в области культурной политики. Участие Туркменистана в MONDIACULT-2025 стало весомым вкладом в формирование глобальной культурной повестки и укрепление международного сотрудничества в сфере культуры и устойчивого развития.

Выступая на тематической сессии, объединяющей темы «Культура и мир» и «Культура и образование», Мяхри Бяшимова подчеркнула значимость последовательной политики Туркменистана, направленной на сохранение и популяризацию богатого историко-культурного наследия, укрепление культурного диалога, а также активное продвижение культурной дипломатии. Твердая приверженность Туркменистана принципам и идеалам ЮНЕСКО отражается в его активном участии в реализации ключевых программ и инициатив, способствующих укреплению партнерских связей и развитию международного гуманитарного сотрудничества.

© TURKMENISTAN.RU, 2025