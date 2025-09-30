На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 18 сделок На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 18 сделок на общую сумму свыше 30 миллионов 413 тысяч долларов США. Предприниматели из Великобритании и Афганистана закупили сжиженный газ производства госконцернов «Туркменгаз» и «Туркменнефть». Помимо этого, представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана и Турции приобрели ткань суровую, хлопковое волокно, очищенные хлопчатобумажные отходы. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели масло базовое на сумму 604 тысячи 500 манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2025