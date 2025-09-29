Глава Халк Маслахаты Туркменистана провел встречу с раисом Татарстана

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым, который прибыл в Ашхабад для участия в торжествах по случаю 34-й годовщины независимости Туркменистана.

Символический жест Минниханова, совершившего свой первый зарубежный визит после победы на выборах именно в братский Туркменистан, был особо отмечен обеими сторонами как яркое свидетельство высочайшего уровня двусторонних отношений. Собеседники с большим удовлетворением констатировали динамичный и эффективный характер туркменско-татарстанского партнёрства, которое поступательно развивается в рамках межгосударственного диалога с Российской Федерацией.

Особое внимание на переговорах было уделено развитию экономических связей. В этом контексте была подчеркнута ключевая роль Совместной туркменско-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Помимо экономики, стороны подтвердили важность расширения гуманитарных контактов, включая научно-образовательную сферу. Отмечалось, что делегации и деятели науки обеих республик активно участвуют в крупных международных мероприятиях.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил твердую уверенность, что визит Рустама Минниханова придаст новый импульс дальнейшему развитию туркменско-татарстанского сотрудничества и упрочению дружественных отношений между двумя братскими народами.

