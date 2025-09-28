Торжества по случаю Дня независимости прошли в Туркменистане

Центральным событием торжеств в честь Дня Независимости Туркменистана по традиции стал грандиозный парад у комплекса Государственной трибуны.

Это ежегодное мероприятие является символом единства нации и яркой демонстрацией достижений страны. Торжественное шествие открыл военный парад. Чеканя шаг, по площади прошли военнослужащие всех родов войск Вооружённых сил Туркменистана, показав высокий профессионализм и выучку. Была продемонстрирована разнообразная современная техника, стоящая на страже мира. Зрители также увидели мощь Военно-воздушных сил, а затем трансляция с побережья Каспийского моря продемонстрировала готовность Военно-морских сил страны.

Особым украшением парада стало участие конных подразделений. Легендарные ахалтекинские скакуны – бесценное достояние туркменского народа и верные спутники защитников Родины. Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову в честь главного праздника страны от имени соратников – членов правительства преподнесли в дар грациозного ахалтекинского коня соловой масти по имени Заман.

Вслед за военными по главной площади прошли колонны трудящихся, представляющих города Ашхабад, Аркадаг, пять областей страны, а также все отрасли национальной экономики. Красочно оформленные гражданские колонны символически отразили все ключевые сферы жизнедеятельности государства и его впечатляющие успехи.

За 34 года суверенного развития Туркменистан проделал колоссальный путь преобразований. Сегодня независимое нейтральное государство, занимающее четвертое место в мире по запасам энергоресурсов, является индустриально развитой страной, успешно диверсифицирующей свою экономику.

Вечером небо над столицей было раскрашено праздничным фейерверком.

