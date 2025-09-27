Сердар Бердымухамедов поздравил соотечественников с Днем независимости

«Сердечно поздравляю вас с национальным праздником Туркменистана – Днём независимости! Я твердо верю, что этот священный праздник еще более укрепит нашу национальную гордость за любимую Родину, уверенно следующую по пути процветания и прогресса, придаст нам сил для достижения новых успехов и больших высот», – говорится в послании президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова по случаю главного национального праздника – Дня независимости.

Он отметил, что 34 года назад была провозглашена независимость Туркменистана и избрана образцовая модель демократического, правового и светского государственного устройства, в основе которой – путь суверенного и свободного развития страны. «В течение этого славного периода наша страна осуществляла независимую, прогрессивную политику, вносила достойный вклад во всеобщий политический, экономический и культурный прогресс и объединяла усилия во имя мира и дружественных отношений на планете», – подчеркнул глава государства.

Сердар Бердымухамедов также пожелал соотечественникам крепкого здоровья, долгих лет жизни, огромного счастья и семейного благополучия, больших успехов в труде «во имя дальнейшего процветания любимой Родины!».

