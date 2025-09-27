В Ашхабаде состоялся большой концерт в честь Дня независимости

В столичном Центре конгрессов состоялся торжественный концерт мастеров культуры и искусств, приуроченный к 34-й годовщине независимости Туркменистана. В этом грандиозном праздничном мероприятии принял участие президент Сердар Бердымухамедов.

На концерте присутствовали члены правительства, главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий и международных организаций, почетные старейшины, представители министерств и ведомств, научной и творческой интеллигенции, вузов и СМИ, а также студенческая молодежь. Среди гостей были и многочисленные иностранные делегации, прибывшие в Ашхабад для участия в праздничных торжествах.

Программа концерта отличалась большим разнообразием жанров и премьерных номеров. Все выступления, будь то музыкальные композиции, песни или танцевальные постановки, ярко отражали впечатляющие достижения страны за годы независимости и были посвящены обеспечению счастливой жизни туркменского народа. Единое содержание всех номеров прославляло независимую Отчизну, красоту родной земли, вечные общечеловеческие ценности и национальное единство.

© TURKMENISTAN.RU, 2025