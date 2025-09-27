По случаю Дня независимости в Туркменистане помилованы 225 осужденных лиц

На очередном заседании Кабинета министров президент Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 225 осужденных граждан по случаю 34-й годовщины независимости Туркменистана. Документом предписано освободить помилованных лиц от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы.

Предваряя подписание, глава Туркменистана отметил, что в стране сложилась традиция на регулярной основе проводить благородные акции, в числе которых помилование граждан, осужденных за преступления, но сожалеющих о содеянном и искренне в этом раскаивающихся.

Вместе с тем президент Сердар Бердымухамедов поставил перед Госсоветом безопасности задачу совместно с руководителями правоохранительных органов провести необходимую работу для освобождения осужденных лиц из мест заключения и возвращения их в ближайшее время к семьям. Помилованным гражданам глава государства пожелал добросовестно работать, искренне служить Родине и жить, пользуясь плодами своего труда.

