В Туркменистане на месторождении «Атбай» получен природный газ высокого качества

В Туркменистане получен промышленный приток природного газа из 241-й эксплуатационной скважины газоконденсатного месторождения «Атбай» в Центральных Каракумах.

Буровики успешно выполнили работы на глубине 1200 метров. В результате в продуктивном слое на интервале 1104 – 1101 метров был получен природный газ, отличающийся высокой чистотой, без сероводорода. По оценкам, данная эксплуатационная скважина ежедневно дает 215,9 тыс. куб. метров газа высокого качества.

В данное время буровики государственного концерна «Туркменгаз» продолжают свою работу на эксплуатационных скважинах 110, 231, 253, 260, 261, 263, 266 и 283 на газовом месторождении «Галкыныш» – одном из крупнейших в мире по объемам газовых запасов.

© TURKMENISTAN.RU, 2025