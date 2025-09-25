Президент Туркменистана выступил на Генеральной Ассамблее ООН

В рамках рабочего визита в США президент Сердар Бердымухамедов принял участие в пленарном заседании высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на котором выступил с речью.

Как отметил глава Туркменистана, нынешнее состояние общемировых реалий, характер и тенденции политических, экономических, социальных процессов объективно требуют решительного поворота к скоординированному взаимодействию государств и международных организаций во имя достижения общей главной цели – поддержания мира и безопасности, создания условий для дальнейшего поступательного развития, сохранения правовых основ, заложенных в фундамент современного миропорядка.

Ключевым направлением сотрудничества Туркменистана с ООН является обеспечение международного мира и безопасности. Осознавая свою ответственность как постоянно нейтрального государства, страна готова приступить к осуществлению дальнейших практических шагов, направленных на создание атмосферы сотрудничества, взаимопонимания, уважительного диалога как главного и определяющего условия, способного обеспечить стабильность и устойчивое развитие в глобальном и региональном измерениях. Говоря об этом, президент Сердар Бердымухамедов выразил твердую уверенность, что сегодня одним из самых эффективных механизмов в продвижении и достижении этих задач является практическое использование принципов нейтралитета.

В этой связи Туркменистан инициировал включение в повестку дня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отдельного пункта, озаглавленного как «Нейтралитет во имя мира и безопасности».

«В декабре нынешнего года в Туркменистане пройдет крупный международный форум высокого уровня, посвященный Году мира и доверия. Рассматриваем его как реальный вклад в достижение стратегических целей ООН, рассчитываем на широкое и представительное международное участие», – отметил президент Сердар Бердымухамедов.

«Инициируем на нынешней сессии провозглашение «Десятилетия ООН по устойчивому транспорту на период 2026–2035 годов», представив соответствующий проект резолюции», – заявил президент Сердар Бердымухамедов, выразив убежденность, что этот шаг позволит консолидировать усилия международного сообщества для развития транспортных коридоров, повышения их устойчивости и обеспечения доступности для всех стран.

Для развития межкультурного диалога и практической реализации резолюций Генассамблеи по поддержанию многоязычия в международных отношениях Президент Сердар Бердымухамедов предложил провозгласить «Международный день многоязычной дипломатии».

«Туркменистан продолжит последовательно выступать за усиление центральной роли ООН в международных делах. Ключевым фактором этого считаем укрепление верховенства международного права, совершенствование международной нормативной базы и повышение эффективности реализации конвенций, договоров, соглашений и других многосторонних документов ООН. В этой связи Туркменистан инициирует объявление 2028 года «Годом международного права», что станет важным шагом в укреплении международно-правовых основ мира и сотрудничества», – сказал президент Сердар Бердымухамедов.

По завершении программы рабочего визита Сердар Бердымухамедов проследовал в Международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди города Нью-Йорка, откуда отбыл на родину. Туркменистан, представив на глобальном уровне нейтралитет в качестве эффективного инструмента для продвижения на международной арене мира, стабильности и взаимопонимания, и впредь продолжит активно реализовывать свои миротворческие инициативы во имя устойчивого будущего всего человечества.

