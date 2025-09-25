Президент Туркменистана встретился с наследным принцем Государства Кувейт

В ходе рабочего визита в США президент Сердар Бердымухамедов встретился с наследным принцем Государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Халидом Аль-Сабахом.

Собеседники выразили уверенность, что результаты встречи будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества. Было подчеркнуто, что сотрудничество между Туркменистаном и Государством Кувейт эффективно развивается как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН и других международных структур. В качестве перспективных сфер расширения двустороннего сотрудничества собеседники обозначили топливно-энергетический, транспортный и коммуникационный секторы.

Собеседники также отметили наличие всех возможностей для увеличения обоюдного экспортно-импортного потенциала и развития взаимного товарооборота. Президент Сердар Бердымухамедов также отметил наличие широких перспектив для взаимодействия в культурно-гуманитарной, научно-образовательной, спортивной и туристической сферах.

Подчеркнув, что в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2025 год, объявленный Международным годом мира и доверия, совпадает с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана, Сердар Бердымухамедов пригласил шейха Сабаха Аль-Халида Аль-Сабаха принять участие в международном форуме, который состоится 12 декабря в Ашхабаде.

Поблагодарив за приглашение, наследный принц Государства Кувейт отметил важное значение внешней политики Туркменистана, основанной на позитивном нейтралитете.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и наследный принц Государства Кувейт шейх Сабах Аль-Халид Аль-Сабах, выразив уверенность, что межгосударственные отношения будут и в дальнейшем развиваться, обменялись наилучшими пожеланиями.

