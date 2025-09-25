Президент Туркменистана и король Эсватини провели встречу в Нью-Йорке

В рамках визита в США президент Сердар Бердымухамедов встретился с королем Эсватини Мсвати III. Собеседники выразили удовлетворение возможностью встретиться на полях юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и обменяться мнениями о перспективах и возможных направлениях развития межгосударственных отношений.

Король Эсватини отметил высокий организационный уровень третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая прошла в августе этого года в национальной туристической зоне «Аваза».

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан на основе правового статуса нейтралитета поддерживает дружественные отношения со всеми странами мира, придавая большое значение установлению сотрудничества с государствами Африки. В данной связи была подчеркнута важность недавнего подписания протокола об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Королевством Эсватини.

Стороны выразили уверенность, что установление дипломатических отношений между Туркменистаном и Эсватини создаст прочную основу для долгосрочного, взаимовыгодного сотрудничества. В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и король Эсватини Мсвати III обменялись взаимными добрыми пожеланиями.

© TURKMENISTAN.RU, 2025