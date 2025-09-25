Министр иностранных дел Туркменистана провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН

На полях 80-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем генерального секретаря ООН, верховным представителем Альянса цивилизации ООН Мигелем Анхелем Моратиносом.

В ходе беседы стороны обсудили приоритетные направления взаимодействия Туркменистана с Альянсом цивилизаций ООН, подчеркнув важность продвижения диалога между культурами и религиями, укрепления взаимопонимания и доверия в международных отношениях. Туркменистан подтвердил готовность активно использовать площадку 80-й сессии Генассамблеи для продвижения тематики мира, доверия и взаимопонимания. В этой связи была выдвинута инициатива о рассмотрении возможности проведения совместных мероприятий и проектов при участии Альянса цивилизаций ООН, в том числе в регионе Центральной Азии.

В этом контексте были затронуты предложения Туркменистана по проведению под эгидой ЮНЕСКО и Альянса цивилизаций международного форума «Центральная Азия – пространство для построения мирной жизни» и, в частности, глобального саммита по культуре мира, доверия и взаимоуважения. В завершение встречи собеседники выразили намерение и впредь развивать взаимодействие в обозначенных сферах, укрепляя сотрудничество во имя мира и взаимного уважения.

