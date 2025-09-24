Президент Туркменистана провел встречу с генеральным секретарем ООН

В рамках рабочего визита в США президент Сердар Бердымухамедов встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Поздравив руководителя крупнейшей международной организации с успешным началом работы 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава Туркменского государства выразил уверенность, что она внесет огромный вклад в укрепление глобального мира и безопасности, а также в достижение Целей устойчивого развития.

Отметив, что в текущем году исполняется 80 лет со дня создания одной из самых авторитетных организаций мира – ООН, президент Сердар Бердымухамедов сердечно поздравил Антониу Гутерриша и всех сотрудников специализированных учреждений ООН с этой знаменательной датой. Пользуясь случаем, глава государства также передал генеральному секретарю ООН теплые слова приветствия от национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

Антониу Гутерриш отметил, что рассматривает эту встречу как продолжение сотрудничества Туркменистана и ООН по важным вопросам, подчеркнув вклад Туркменистана в позитивное решение региональных и глобальных проблем. Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана дальнейшему развитию многопланового партнерства с ООН для достижения этих целей.

Туркменистан реализует активную политику на международной арене и на протяжении многих лет поддерживает плодотворные отношения с ООН и ее специализированными структурами. Наглядным примером тому стала третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, успешно проведенная недавно в национальной туристической зоне «Аваза».

Выразив в адрес Туркменистана признательность за высокий организационный уровень данной конференции, Антониу Гутерриш подчеркнул, что этот форум и принятые в его ходе документы открывают новый этап в деятельности ООН по решению задач РСНВМ.

Как подчеркивалось в ходе беседы, Туркменистан также привержен конструктивному сотрудничеству с государствами региона в интересах глобального мира и выполнения Целей устойчивого развития. В последние годы Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии провел масштабную работу по продвижению превентивной дипломатии, создал новые формы взаимодействия и реализовал конкретные цели.

Отметив, что по инициативе Туркменистана ООН провозгласила 2025 год «Международным годом мира и доверия», и это событие совпадает с 30-летием постоянного нейтралитета страны, глава государства пригласил Антониу Гутерриша принять участие в международном форуме, который состоится в Ашхабаде 12 декабря нынешнего года.

Поблагодарив за приглашение, генеральный секретарь ООН подчеркнул важную роль нейтрального Туркменистана, имеющего богатую историю и уникальное культурное наследие, в продвижении идеалов мира в Центральной Азии и во всем мире.

В завершение встречи, выразив уверенность, что стратегическое партнёрство «Туркменистан – ООН» будет и впредь развиваться в интересах всеобщего мира и благополучия, президент Сердар Бердымухамедов и генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш адресовали друг другу наилучшие пожелания.

