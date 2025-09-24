Президент Туркменистана принял участие в торжественном заседании, посвященном 80-летию ООН

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии, посвященной 80-летию со дня основания ООН, которая состоялась в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

В ходе мероприятия был продемонстрирован видеофильм, посвященный 80-летию ООН. Затем участники заседания заслушали выступление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В своем выступлении генсек отметил значимость непростой работы сотрудников ООН на протяжении всех лет существования организации. Он рассказал о нынешних реалиях и призвал к слаженной работе.

«Единственный путь вперед – действовать сообща. Давайте покажем себя достойными этого момента – с ясностью, мужеством и убежденностью. И давайте воплотим обещание мира в реальность», – отметил он.

В ходе заседания выступила лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Мария Ресса. В своем выступлении она рассказала о вызовах в сфере прав человека и информации в цифровую эпоху. На мероприятии также выступили лауреат Нобелевской премии мира, бывшая президент Либерии Элен Джонсон-Сирлиф и бывшая премьер-министр Норвегии Гру Харлем Брундтланд. В выступлениях была отмечена важная роль ООН в обеспечении мира, безопасности, устойчивого развития и прав человека.

Следует отметить, что прозвучавшие призывы созвучны с принципиальной позицией Туркменистана, рассматривающего ООН в качестве несущей опоры современной системы глобального взаимодействия, гаранта сохранения и поддержания мира и баланса интересов на международной арене.

