На полях Генеральной ассамблеи ООН туркменская делегация проводит переговоры

На полях 80-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства г-жой Розмари Дикарло.

В ходе беседы стороны обсудили ключевые направления взаимодействия Туркменистана с системой ООН в области поддержания мира и укрепления международной безопасности. Особое внимание было уделено вопросам развития превентивной дипломатии, включая деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, а также укреплению механизмов регионального сотрудничества. Были отмечены инициативы Туркменистана, направленные на укрепление взаимного доверия между государствами и развитие конструктивного международного диалога, включая провозглашение 2025 года Международным годом мира и доверия.

Собеседники также обменялись мнениями по широкому кругу актуальной региональной и мировой проблематики.

Кроме того, состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем генерального секретаря ООН, высоким представителем по наименее развитым, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю и малым островным государствам Рабаб Фатимой.

В ходе встречи стороны отметили конструктивный и многолетний опыт стратегического сотрудничества Туркменистана с ООН и ее учреждениями, по широкому спектру направлений. Собеседники констатировали, что успешное проведение в национальной туристической зоне «Аваза» третьей Конференции ООН по странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), стало весомым подтверждением активной роли Туркменистана в укреплении сотрудничества с ООН и его значимого вклада в решение глобальных задач.

Туркменская сторона выразила готовность активно использовать площадку 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН для продвижения решений и инициатив, выработанных в рамках LLDC3, в том числе через организацию совместных мероприятий, посвященных вопросам устойчивого развития.

На полях юбилейной сессии Генассамблеи ООН состоялась также встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние туркменско-кубинских отношений в политико-дипломатической, экономической и гуманитарной сферах.

Было рассмотрено взаимодействие в рамках международных организаций и подчеркнута необходимость активизации сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Также были обсуждены перспективы сотрудничества в области здравоохранения, сельского хозяйства, спорта, туризма и других отраслях. Дипломаты подтвердили намерение продолжать активное взаимодействие, направленное на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

© TURKMENISTAN.RU, 2025