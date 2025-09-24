В рамках московского фестиваля «Звуки дутара» состоялась презентация нового нотного альбома для детей

В Москве, в музыкальной гостиной мемориального музея А. Н. Скрябина, с большим успехом прошла презентация нотного альбома композитора Мамеда Гусейнова «Шесть детских пьес» для фортепиано.

В рамках фестиваля «Звуки дутара» сложилась добрая традиция – представлять публике новые книги и нотные издания, открывающие новые грани музыкальной культуры Туркменистана и мира. Презентация органично вошла в концертную программу «Навстречу Международному музыкальному конкурсу IX фестиваля «Звуки дутара», в которой выступили члены жюри и лауреаты предыдущих лет, демонстрируя преемственность поколений в музыкальном искусстве. Выход в свет фортепианного альбома «Шесть детских пьес» стал настоящим подарком для начинающих музыкантов.

В оформлении нотного альбома гармонично смотрятся репродукции живописных полотен заслуженного деятеля искусств Туркменистана Коссекмурада Нурмурадова. Вступительное слово к альбому подготовила музыковед Юлия Джумаева. В нем не только раскрывается глубинный смысл произведений, но и дается трактовка понимания творческого замысла композитора.

Исполнение всех пьес в ходе презентации было доверено талантливой пианистке Марии Буяновой, обладательнице Гран-при фестиваля «Звуки дутара». Ее виртуозная игра и тонкое понимание музыки позволили раскрыть всю глубину замысла композитора и передать мелодическое очарование каждой пьесы.

В конце октября начнется основной этап IX фестиваля «Звуки дутара», объединяющий конференцию, музыкальный конкурс и художественную выставку. Продолжается прием заявок на участие. Фестиваль призван стать новой платформой для открытия и всесторонней поддержки талантливых музыкантов, способствующей выявлению новых имен, которые в будущем смогут стать признанными мастерами музыкального искусства.

