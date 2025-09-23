В Нью-Йорке прошли политические консультации между руководителями внешнеполитических ведомств Туркменистана и США

В Нью-Йорке, на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Кристофером Ландау. В ходе встречи были обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и США.

Собеседники подчеркнули, что развитие экономического партнерства является ключевым направлением двустороннего взаимодействия, особо выделив важность сотрудничества в инвестиционной и технологической сферах. Констатирована роль Туркменско-американского бизнес-совета, объединяющего ведущие компании США и способствующего расширению деловых контактов. Также стороны обсудили ряд тем международной и региональной повестки, представляющих взаимный интерес.

© TURKMENISTAN.RU, 2025