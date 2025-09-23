Пропустить навигацию.
 
23.09.25 07:31

В Ашхабаде открылась живописная экспозиция ко Дню независимости Туркменистана

В выставочном центре изобразительных искусств Министерства культуры Туркменистана развернута выставка работ туркменских художников, посвященных предстоящему празднованию Дня независимости страны.

На выставке было представлено 144 экспоната. Помимо живописных картин, в это число входили керамические, ювелирные, скульптурные произведения. И каждое из них достойно особого внимания ценителей изобразительного искусства.

