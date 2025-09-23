В Ашхабаде открылась живописная экспозиция ко Дню независимости Туркменистана

Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыев посетил индустриальный парк «Великий камень», расположенный под Минском. Здесь он провел переговоры с руководством парка о возможностях расширения торгово-экономического сотрудничества и использования площадки парка для привлечения инвестиций и налаживания прямых контактов между бизнес-структурами двух стран.