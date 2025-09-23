На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрированы 22 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрированы 22 сделки ан общую сумму свыше 7 миллионов 435 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов Афганистана закупили сжиженный газ и гидроочищенное дизельное топливо, выработанные на технологических установках ГК «Туркменнефть» и «Туркменгаз». Помимо этого, бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов и Гонконга заключили сделки на закупку густого экстракта солодкового корня, минеральной столовой газированной воды и безалкогольных газированных напитков.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели нефтяной дорожный битум и полипропилен на общую сумму 62 миллиона 500 тысяч манатов.

