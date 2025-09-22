Владимир Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения. «Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения. Отношения между Россией и Туркменистаном носят характер углубленного стратегического партнерства, и вы лично вносите большой вклад в их развитие. Мы, несомненно, продолжим активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе», – говорится в сообщении. Президент России пожелал главе Туркменистана крепкого здоровья, счастья и новых успехов в государственной деятельности. © TURKMENISTAN.RU, 2025