Президент Туркменистана отбыл в Нью-Йорк с рабочим визитом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл в США с рабочим визитом для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Туркменистан, реализующий внешнюю политику, основанную на принципах миролюбия, позитивного нейтралитета и широкого международного сотрудничества, также активно развивает эффективные отношения в рамках авторитетных международных организаций. В этой связи большое значение придаётся стратегическому взаимодействию с ООН. Накопленный богатый опыт позволяет сегодня вывести эти многоплановые отношения на качественно новый уровень.

Взаимодействие Туркменистана с ООН продолжается с момента его вступления в ООН в 1992 году. За этот период страна приняла участие в различных инициативах этой крупнейшей международной организации, включая программы, связанные с устойчивым развитием, гендерным равенством и охраной окружающей среды. Кроме того, Туркменистан вносит вклад в работу Генеральной Ассамблеи ООН и ее специализированных учреждений, таких как ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Программа развития ООН.

