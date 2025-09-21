В Ашхабаде прошло заседание высшего представительного органа страны

В Ашхабаде под председательством национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова состоялось очередное заседание Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана.

Обращаясь к участникам заседания, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что через считанные дни широко будет отмечена 34-я годовщина священной независимости Туркменистана, а 12 декабря Международного года мира и доверия с таким же размахом – 30-летний юбилей постоянного нейтралитета страны.

Председатель Халк Маслахаты высказал убежденность, что документы и предложения, которые будут приняты и представлены во время заседания Халк Маслахаты, позволят значительно улучшить уровень жизни народа.

Было отмечено, что в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН нынешний год объявлен «Международным годом мира и доверия».

Кроме того, был разработан проект Конституционного Закона Туркменистана «О правовых основах политики мира и доверия нейтрального Туркменистана», сказал Гурбангулы Бердымухамедов. Вместе с тем отмечалось, что в Международный год мира и доверия запланирован ряд мероприятий, призванных упрочить сотрудничество и взаимопонимание в мире, а 12 декабря нынешнего года на высоком уровне пройдет представительный форум Международного года мира и доверия.

После перерыва заседание Халк Маслахаты продолжило работу с участием президента Сердара Бердымухамедова.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в декабре текущего года вместе с мировым сообществом будет широко отмечен 30-летний юбилей постоянного нейтралитета Туркменистана. Представительный форум Международного года мира и доверия, который пройдет 12 декабря текущего года, будет иметь важное значение в распространении на планете созидательной доктрины нашего государства. Выступление главы государства о проделанной правительством работе и планах на будущее было заслушано с глубоким вниманием.

Затем национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов выступил с заключительным словом.

