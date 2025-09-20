Заседание народного Совета Туркменистана начало свою работу В Ашхабаде под председательством национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова начало свою работу очередное заседание Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана. В повестку дня заседания Халк Маслахаты, проходящего в преддверии 34-й годовщины независимости страны, включены важные вопросы, направленные на обеспечение счастливой, благополучной жизни народа и дальнейшее социально-экономическое развитие Туркменистана. В заседании высшего представительного органа страны принимают участие заместители председателя Кабинета министров, депутаты Меджлиса, руководители министерств и ведомств, политических партий и общественных организаций, средств массовой информации, главы администраций областей, руководители областных, районных и городских Народных советов, а также почетные старейшины, уважаемые матери и представители общественности страны. © TURKMENISTAN.RU, 2025