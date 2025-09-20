В Ашхабаде проходит выставка экономических достижений страны

В столице начала работу выставка экономических достижений Туркменистана, посвященная 34-й годовщине независимости страны. Общенациональный смотр достижений, ежегодно проводимый в преддверии главного государственного праздника, отражает успехи экономики страны, осуществляемые масштабные общественно-политические и культурно-гуманитарные преобразования.

В церемонии открытия выставки, состоявшейся в здании Торгово-промышленной палаты, приняли участие члены правительства, руководители Меджлиса, министерств, ведомств, представители аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий и международных организаций, а также представители областей и городов страны.

Наряду с государственными предприятиями на выставке свою продукцию представили и частные компании изо всех сфер национального промышленного комплекса. Выставка экономических достижений страны также познакомила посетителей с успехами предпринимателей в области торговли и услуг. Сделав ставку на новейшие технологии, национальный бизнес вышел на серьезный промышленный уровень.

Главная особенность нынешней выставки – ее духовно-культурная и интеллектуальная составляющая. Наглядную иллюстрацию весомых успехов и достижений в сфере науки и образования представило Министерство образования, объединив в одном большом павильоне учреждения начальной, средней и высшей школы, академических институтов.

Яркие краски выставочному форуму придал состоявшийся в его рамках показ новых коллекций одежды от домов моды Министерства текстильной промышленности Туркменистана и Союза промышленников и предпринимателей страны.

