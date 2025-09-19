В национальной туристической зоне «Аваза» начал свою работу Инвестиционный форум Туркменистана (TIF 2025)

На восточном побережье Каспия, в национальной туристической зоне «Аваза» открылся Инвестиционный форум Туркменистана (TIF 2025). Масштабное событие собрало более 800 зарубежных и местных делегатов, готовых обсуждать экономический потенциал страны.

Форум начался с пленарной сессии под названием «Инвестиционная привлекательность Туркменистана как фактор стратегической эффективности». Сессию модерировал Дмитрий Шлапаченко, постоянный координатор ООН в Туркменистане. С основными докладами выступили Беатрис Лус Масер Маллор, исполнительный директор Всемирного банка, и Рабаб Фатима, заместитель генерального секретаря ООН, которая присоединилась к обсуждению в онлайн-формате. Министр финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулов представил стратегию правительства по привлечению иностранных инвестиций и обеспечению стабильного экономического роста.

В рамках пленарной сессии с докладом выступил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов. В своем обращении он обозначил ключевые факторы, которые делают страну надежным партнером для международного бизнеса, подчеркнув, что инвестиционная привлекательность Туркменистана напрямую связана с его стратегией развития и внешней политикой.

Заместитель генерального секретаря ООН Рабаб Фатима выступила с видеообращением к участникам инвестиционного форума в Авазе. Она высоко оценила роль Туркменистана в продвижении интересов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (СНВМ), и представила новые инициативы ООН, направленные на привлечение инвестиций.

В течение двух дней форума намечено проведение тематических сессий, посвященных приоритетным секторам экономики. Организаторами TIF – 2025 выступают Министерство финансов и экономики Туркменистана и Министерство иностранных дел Туркменистана.

