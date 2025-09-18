Вице-президент компании «Daewoo Engineering & Construction Сo. Ltd» принят в МИД Туркменистана

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с исполнительным вице-президентом компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» Чо Сынг-Илем.

В ходе переговоров было подчеркнуто, что Туркменистан придает особое значение укреплению долгосрочных отношений с Республикой Корея и расширению взаимовыгодного взаимодействия в приоритетных отраслях экономики. Стороны обсудили успешную деятельность корейских компаний в нефтегазовой и химической промышленности Туркменистана. В частности, отмечено заключение контракта на строительство комплекса по производству минеральных удобрений на химическом заводе в Туркменабате.

В диалоге особое внимание было уделено деятельности корейских компаний, реализующих проект создания современного медицинского кластера в городе Аркадаге. В завершение встречи собеседники подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных проектов.

