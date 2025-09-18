Туркменские компании представили свою продукцию на выставке «World Food» в Москве

Туркменские производители принимают участие в масштабной международной продовольственной выставке «World Food Moscow – 2025», которая началась в российской столице.

В этом году на выставке представлены более 1100 компаний из 31 страны. Туркменистан представляют три ведущие компании: Tibet Türkmen, предлагающая шоколадные изделия, зефир и мармелад, Nesil Coffee, производящая широкий ассортимент кофейной продукции и Oguz Ýol, специализирующаяся на свежих овощах и фруктах из собственных теплиц. Участие в выставке открывает новые возможности для туркменских компаний, позволяя укрепить деловые связи, расширить экспорт и повысить узнаваемость брендов на международном рынке.

«World Food Moscow» — одна из крупнейших продовольственных выставок Европы, проводимая с 1990 года. Она собирает производителей, дистрибьюторов и ритейлеров со всего мира, предоставляя платформу для презентации продуктов, налаживания деловых контактов и обмена опытом в пищевой отрасли.

