Заместитель министра иностранных дел Королевства Бахрейн принят в МИД Туркменистана

Состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем министра иностранных дел Королевства Бахрейн Талалом Абдулсаламом Аль-Ансари.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития туркменско-бахрейнского взаимодействия в политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях. Стороны отметили важность взаимных визитов на высшем уровне, а также встреч на полях многосторонних международных платформ.

Отмечен позитивный опыт взаимодействия в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Подчеркнута важность развития межпарламентских связей и укрепления сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Также были рассмотрены вопросы совершенствования двусторонней договорно-правовой базы сотрудничества и пути продвижения ранее достигнутых договоренностей.

