На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрированы 32 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрированы 32 сделки на общую сумму свыше 10 миллионов 409 тысяч долларов США.

Предприниматели из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии приобрели сжиженный газ производства ГК «Туркменгаз», мазут топочный малосернистый (ГК «Туркменнефть»), а также полиэтиленовые трубы (ГК «Туркменхимия»). Помимо этого, представители деловых кругов из ОАЭ, Кыргызстана и Сербии закупили ткань суровую, джинсовые изделия и корневища солодки.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели технический углерод, масло базовое и нефтяной дорожный битум, а также пряжу хлопчатобумажную, чайный напиток с солодковым корнем и раствор йода. Общая сумма сделок составила более 59 миллионов 907 тысяч манатов.

