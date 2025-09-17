В Москве обсуждены вопросы взаимодействия в области обеспечения международной информационной безопасности

В Москве состоялись туркменско-российские межмидовские консультации по тематике международной информационной безопасности (МИБ). Встреча была организована в рамках практической реализации Программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2025–2026 годы, подписанной в июне нынешнего года.

Повестка дня консультаций включала широкий спектр вопросов двустороннего и регионального взаимодействия Туркменистана и Российской Федерации в сфере обеспечения МИБ. Подчеркнута важность координации подходов стран на профильных глобальных и региональных площадках. Отдельное внимание уделено проблематике искусственного интеллекта.

В тот же день делегация Туркменистана приняла участие в работе XIX международного форума «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности», прошедшего в Дипломатической академии МИД России.

Форум проводится в формате пленарного заседания и четырех тематических секций. В рамках мероприятия ведущие мировые специалисты обмениваются мнениями по ключевым вопросам в сфере информационной безопасности и делятся своим опытом.

© TURKMENISTAN.RU, 2025