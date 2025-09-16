Эмир Государства Катар принял министра иностранных дел Туркменистана

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов был принят эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

В ходе встречи глава Государства Катар передал свои слова приветствия и глубокого уважения уважаемому президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани выразил глубокую благодарность руководству Туркменистана за поддержку, оказываемую руководством Туркменистана его стране и народу в этот непростой период.

Он также подчеркнул высокий уровень братских отношений между двумя странами и народами и отметил хорошие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и Катаром по самому широкому спектру направлений.

Особо была подчеркнута значимость взаимодействия двух государств на международной политической арене в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и других авторитетных международных организаций.

