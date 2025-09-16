Министр иностранных дел Туркменистана совершил визит в Катар

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов побывал в столице Государства Катар – Дохе для участия во внеочередном заседании министров иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, а также в экстренном арабо-исламском саммите.

Как известно, Туркменистан выразил свою официальную позицию в связи с произошедшими событиями в Катаре, подчеркнув недопустимость применения силы для урегулирования международных споров, что противоречит принципам Устава ООН и общепризнанным принципам международного права.

В рамках визита состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани. Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

***

В рамках подготовительной встречи министров к внеочередному арабо-исламскому саммиту состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с государственным министром международного сотрудничества Министерства иностранных дел Государства Катар Марьам бин Али бин Насер Аль-Миснад.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе укрепление двустороннего политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества и развитие культурно-гуманитарных связей. Отдельное внимание было уделено текущей ситуации в регионе. В завершение встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества на принципах взаимного уважения и доверия.

© TURKMENISTAN.RU, 2025