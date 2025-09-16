В Ашхабаде начали курсировать новые автобусы

В канун очередной годовщины независимости страны в Ашхабаде начали курсировать новые пассажирские автобусы, обеспечивающие жителям и гостям столицы удобные и современные условия для передвижения.

Новые автобусы китайского производителя Yutong длиной 12 метров оснащены тремя дверями для удобной посадки и высадки, просторным салоном и мягкими креслами. Для зарядки мобильных устройств предусмотрены USB-порты, а в салоне работает система кондиционирования.

Особое внимание уделено безопасности и экологичности. Двигатели автобусов отвечают международным стандартам Евро-5, а за движением транспорта и работой водителя следят современные системы видеонаблюдения. Оплата проезда производится через цифровую систему, что делает процесс быстрым и удобным.

Первые пассажиры уже успели оценить новинку. По их словам, автобусы отличаются бесшумностью и комфортом. Пополнение парка столичного общественного транспорта стало важным шагом в совершенствовании городской инфраструктуры.

