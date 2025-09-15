Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
15.09.25 07:29

В Ашхабаде состоялось открытие обновленного городского парка

В туркменской столице состоялась церемония открытия после реконструкции парка «XV лет независимости Туркменистана», приуроченная к 34-й годовщине независимости страны.

В церемонии приняли участие депутаты Меджлиса, руководители министерств и ведомств, общественных организаций, представители средств массовой информации, а также уважаемые старейшины, учащаяся молодежь.

В парке созданы все условия для отдыха жителей и гостей столицы. В его обновленном облике гармонично сочетаются специальные зоны для интересного и полезного времяпрепровождения детей, газоны с цветами и различными видами деревьев. Велосипедные дорожки, места для отдыха и система освещения обеспечат культурный досуг посетителям всех возрастов.

© TURKMENISTAN.RU, 2025
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2025 Turkmenistan.ru