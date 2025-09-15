В Ашхабаде состоялось открытие обновленного городского парка В туркменской столице состоялась церемония открытия после реконструкции парка «XV лет независимости Туркменистана», приуроченная к 34-й годовщине независимости страны. В церемонии приняли участие депутаты Меджлиса, руководители министерств и ведомств, общественных организаций, представители средств массовой информации, а также уважаемые старейшины, учащаяся молодежь. В парке созданы все условия для отдыха жителей и гостей столицы. В его обновленном облике гармонично сочетаются специальные зоны для интересного и полезного времяпрепровождения детей, газоны с цветами и различными видами деревьев. Велосипедные дорожки, места для отдыха и система освещения обеспечат культурный досуг посетителям всех возрастов. © TURKMENISTAN.RU, 2025