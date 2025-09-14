Ашхабад принимает конференцию Гуманитарной ассоциации туркмен мира

В Ашхабаде открылась XXVI конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира, собравшая представителей туркменской диаспоры и общественных организаций из разных стран. Форум проходит в Международный год мира и доверия и приурочен к национальному празднику — Дню независимости Туркменистана.

К участникам обратился президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, подчеркнув значение конференции для укрепления единства, братских связей и популяризации гуманистических ценностей туркменского народа в мире. Глава государства отметил, что независимость и постоянный нейтралитет стали основой современного развития страны и важными ориентирами на пути прогресса.

В послании также подчеркивалось, что благодаря усилиям национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты и президента Ассоциации Гурбангулы Бердымухамедова, Туркменистан зарекомендовал себя как страна мира, дружбы и устойчивого развития.

Президент выразил уверенность, что конференция станет еще одной возможностью для укрепления международных контактов, расширения гуманитарного сотрудничества и приумножения авторитета Туркменистана на мировой арене.

