Роль нейтралитета обсуждена на заседании постоянного совета ОБСЕ

В ходе заседания постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене делегация Туркменистана вновь привлекла внимание государств-участников ОБСЕ к принципам нейтралитета в международных отношениях. Обсуждение состоялось в рамках представления доклада президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Перэ Жоан Понс Сампьетро постоянному совету.

Туркменистан подтвердил свою приверженность принципам позитивного нейтралитета, подчеркнув, что этот статус признан ООН и остается краеугольным камнем внешней политики страны. В этом контексте Туркменистан в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ также инициировал мероприятия, направленные на укрепление диалога и продвижение принципов нейтралитета для обеспечения мира и безопасности. Ашхабад успешно принимал две международные конференции Парламентской ассамблеи ОБСЕ в 2023 и 2024 годах, которые объединили парламентариев, экспертов и представителей международных организаций.

На заседании было подчеркнуто значение организации регулярных конференций, направленных на продвижение многостороннего сотрудничества и принципов нейтралитета как ключевого инструмента укрепления взаимного доверия и сотрудничества.

