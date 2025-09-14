Реализация «Программы действий Аваза» обсуждена на площадке ОБСЕ

Делегация Туркменистана при ОБСЕ довела до сведения государств-участников итоги третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), проведенной Туркменистаном в местечке Аваза.

Принятие «Программы действий Аваза» стало важной вехой в продвижении приоритетов развития стран с ограниченными возможностями выхода к морю. Программа включает конкретные меры по расширению транспортной и торговой связанности, развитию энергетического и цифрового сотрудничества, повышению устойчивости к климатическим изменениям и поддержке достижения Целей устойчивого развития. Основные направления программы – связанность, устойчивость и устойчивое развитие – совпадают с комплексной концепцией безопасности ОБСЕ, охватывающей политико-военное, экономико-экологическое и гуманитарное измерения.

Туркменистан выделил несколько ключевых направлений для практического сотрудничества с ОБСЕ, включая расширение экономической связанности и торговли через региональные транспортные коридоры; обеспечение энергетической безопасности и развитие устойчивой энергетики; продвижение цифровизации и обмена информацией, в том числе электронное управление и кибербезопасность; поддержку охраны окружающей среды и повышения устойчивости к климатическим изменениям; а также укрепление человеческой безопасности и наращивание потенциала через образование, профессиональное обучение и программы инклюзивного развития.

Делегация подчеркнула, что реализация «Программы действий Аваза» предоставляет практическую основу для дополнения усилий ОБСЕ, способствуя региональной стабильности, устойчивому развитию и экономической интеграции. Таким образом, выступление на заседании ОБСЕ и презентация результатов LLDC3 еще раз подтвердили приверженность Туркменистана многостороннему сотрудничеству, конструктивному взаимодействию и продвижению мира, безопасности и устойчивого развития на региональном и глобальном уровнях.

