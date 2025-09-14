Туркменистан осудил удары Израиля по столице Катара

МИД Туркменистана выступил с официальным осуждением ударов Израиля по жилому району в городе Дохе и рассматривает такие действия как посягательство на суверенитет Государства Катар и грубое нарушение международного права.

Применение силы либо угроза ее применения как способ разрешения любых международных вопросов считаются абсолютно неприемлемыми и идут вразрез с нормами и принципами Устава Организации Объединенных Наций, подчеркивается в официальном заявлении.

© TURKMENISTAN.RU, 2025