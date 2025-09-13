Государственная библиотека Туркменистана отметила 130-летний юбилей

В Государственной библиотеке Государственного культурного центра Туркменистана прошло торжественное мероприятие, посвященное 130-летию со дня основания первой библиотеки в стране.

Выступавшие на мероприятии подчеркнули неизменное значение книг в жизни каждого человека. Было отмечено, что библиотека, развиваясь на протяжении своей многолетней истории, всегда оставалась актуальной и доступной для всех. В честь юбилея самым активным сотрудникам вручили памятные подарки.

История Государственной библиотеки Туркменистана берет начало в конце XIX века. Она открылась в августе 1895 года как Закаспийская областная публичная библиотека с фондом в несколько тысяч книг. С первых лет своего существования библиотека активно развивалась. Появились новые отделы, начали издаваться книги на туркменском языке, и она стала методическим центром для всей страны. Даже разрушительное землетрясение 1948 года, уничтожившее здание и фонд, не остановило ее работу. Уже через несколько месяцев библиотека возобновила свою деятельность.

Сегодня Государственная библиотека Туркменистана – это современный научно-информационный и культурно-просветительский центр. Её фонд насчитывает более 5,6 миллиона изданий, а деятельность охватывает множество направлений – от реставрации редких книг до внедрения цифровых технологий.

© TURKMENISTAN.RU, 2025