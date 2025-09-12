Центральноазиатский молодежный форум прошел в Ашхабаде

В Ашхабаде подвели итоги Центральноазиатского молодёжного форума, прошедшего под девизом «Здоровье и устойчивое развитие как путь к миру». Встреча, организованная для обсуждения актуальных тем, касающихся молодого поколения, завершилось принятием важных решений и инициатив.

Участники обсудили вопросы применения цифровых платформ и искусственного интеллекта, возможности реализации молодежных проектов, а также профилактики употребления психоактивных веществ. В плодотворных дискуссиях приняли участие представители общественных и молодежных организаций, специалисты из сферы образования и здравоохранения, а также преподаватели вузов. Эксперты рассмотрели стратегии развития сотрудничества и цифровой трансформации медиапространства, используемого для работы с подрастающим поколением.

Гости форума, прибывшие из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и стран Европейского союза, выразили благодарность Туркменистану за организацию мероприятия и возможность обсудить актуальные темы. По итогам двухдневного форума была предложена дорожная карта, включающая предварительный стратегический план проекта, визуализирующий идеи, собранные на площадке в Ашхабаде. Документ будет доработан странами-участницами.

© TURKMENISTAN.RU, 2025