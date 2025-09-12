|12.09.25 07:11
В МИД Туркменистана состоялась встреча с постоянным координатором ООН в Туркменистане
В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с постоянным координатором ООН в Туркменистане Дмитрием Шлапаченко.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные направления сотрудничества Туркменистана с ООН и её специализированными агентствами. Было отмечено, что 9 сентября текущего года в Нью-Йорке начала свою работу очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая стала важной международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов глобальной повестки. В ходе беседы отдельное внимание было уделено вопросам, связанным с предстоящим заседанием Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН».
В контексте подготовки к празднованию 80-й годовщины образования Организации Объединенных Наций туркменская сторона выразила готовность оказать содействие в проведении намеченных мероприятий в стране.
