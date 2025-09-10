Новый цех по выпуску стекольной продукции открыт в Ашхабаде

В Туркменистане открылся новый производственный цех по выпуску стекольной продукции. В церемонии открытия принял участие президент Сердар Бердымухамедов.

Новый производственный объект, построенный в Ашхабаде с использованием передовых технологий, способен производить до 100 тонн стекольной продукции в сутки. Его главной особенностью является использование исключительно местного сырья – кварцевого песка, доломита, известняка и сульфата натрия. Это не только снижает себестоимость, но и гарантирует бесперебойность производственных процессов, способствуя реализации программы импортозамещения.

В ходе визита Президент Сердар Бердымухамедов ознакомился с технологическим циклом производства, который полностью автоматизирован. На заводе установлено оборудование от ведущих мировых производителей.

Новый производственный объект полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка в качественной стеклотаре, в том числе для пищевой и фармацевтической промышленности. Кроме того, его продукция будет экспортироваться. Проект имеет и важное социальное значение, так как обеспечит сотни рабочих мест для квалифицированных инженеров и технологов.

Открытие стекольного цеха – это не только важный шаг в развитии промышленного потенциала страны, но и часть масштабной программы по индустриализации и диверсификации экономики Туркменистана, нацеленной на создание современных производств и повышение экспортных возможностей.

© TURKMENISTAN.RU, 2025