В Ашхабаде прошел финал общенационального вокального конкурса

В столичном музыкальном центре «Ашхабад» прошел заключительный тур популярного певческого телеконкурса «Пой, моё Отечество!». В финале приняли участие 14 вокалистов, ставших лучшими на предварительных отборочных этапах.

Этот ежегодный конкурс давно стал трамплином для молодых талантов. Он не только обогащает музыкальную культуру страны, но и служит мостом между древними традициями народных бахши и современным искусством. Состязание проходило в три этапа, где участники демонстрировали свой вокальный талант, исполняя как народные песни, так и современные композиции. Жюри, состоящее из видных деятелей культуры, оценивало не только вокальные данные, но и артистизм, а также умение передать национальный дух в своих выступлениях.

Финал конкурса стал настоящим праздником музыки и таланта. В торжественной атмосфере были объявлены победители, которым под бурные аплодисменты были вручены дипломы и награды – золотые цепочки от имени президента Туркменистана. Кроме того, всем лауреатам были переданы памятные подарки от имени главы государства, что стало поощрением их творческого развития.

