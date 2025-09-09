Туркменистан и Иран обсудили расширение железнодорожного сотрудничества

Туркменистан и Иран договорились активизировать сотрудничество в железнодорожной сфере и увеличить товарооборот транзитных грузов в ходе рабочего визита туркменской делегации в Тегеран.

Министр железнодорожного транспорта Туркменистана Маммет Акмаммедов провел встречи с министром дорог и градостроительства Ирана Фарзане Садегом и начальником Управления железных дорог Джаббаром Али Закери. Туркменская сторона ознакомилась с работой центра управления вагонами и возможностями сухого порта «Априн» в Тегеране, а также посетила железнодорожный переход Акяйла – Инчебурун.

Особое внимание на переговорах уделялось активизации деятельности железной дороги Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран и международного коридора «Ашхабадского соглашения», включающего Узбекистан, Туркменистан, Иран и Оман. Стороны также достигли договоренностей о расширении сотрудничества в рамках железнодорожной системы государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и обеспечении эффективного использования транзитно-транспортного коридора Армения – Иран – Туркменистан – Казахстан.

© TURKMENISTAN.RU, 2025