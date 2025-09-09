На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 13 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 13 сделок на общую сумму свыше 3 миллионов 825 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Афганистана и Узбекистана закупили сжиженный газ производства ГК «Туркменхимия» и «Туркменгаз». Помимо этого, покупателям из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Узбекистана были реализованы ткань суровая, экстракт солодкового корня, портландцемент и газобетонные блоки.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен и масло базовое, а также пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 11 миллионов 250 тысяч манатов.

